Primavera, Frustalupi a SpazioNapoli: “Rossi ha bisogno di tempo”, poi il suggerimento sulle strutture in Italia

Anche nella seconda giornata di Youth League il Napoli Primavera incappa in una sconfitta. Dopo l’1-2 interno subito contro il Liverpool, oggi pomeriggio gli azzurrini sono stati sconfitti 3-2 dal Rangers. Al termine della gara, il tecnico Frustalupi ha parlato in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Purtroppo il Rangers ci ha messo in difficoltà fin dall’inizio. Sapevamo che queste squadre anglosassoni, così com’era accaduto già contro il Liverpool, hanno qualcosa in più di noi sul piano del ritmo. All’inizio non siamo riusciti a limitare questa loro veemenza con il possesso palla, che invece abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, quando loro sono calati.

Esperienza utile per la crescita dei ragazzi? Senz’altro, la Youth League è una vetrina molto utile per i ragazzi e una competizione in cui possono fare esperienza. Dobbiamo portarci dietro quanto di buono fatto e rivedere gli errori, per tornare in campionato dove, chiaramente, stiamo perdendo un po’ di punti per via delle fatiche accumulate in Europa. In ogni caso, questa esperienza è utile tanto ai ragazzi quanto alla squadra in generale.

Strutture? C’è solo da prendere d’esempio da questi club. Sono stato un anno a Watford con Mazzarri e, dal pinto di vista delle infrastrutture, sono un passo avanti a noi. Lavorare in questi ambienti è certamente meglio che in ambienti a cui siamo abituati. Certo noi allenatori c’entriamo poco, entrano in gioco investimenti di federazioni e società, ma c’è comunque un po’ di rammarico.

Che cosa ho detto ai ragazzi alla fine? Semplicemente che bisognava essere più pronti all’inizio perché loro l’avrebbero messa sul piano del ritmo, lo sapevamo. Siamo stati anche un po’ sfortunati, dato che il primo gol l’abbiamo preso su una respinta e potevamo evitarlo. Prendo comunque le cose positive come accaduto nel secondo tempo. Quando abbiamo fatto ciò che abbiamo preparato in questi giorni è andata meglio, compreso il primo gol che era un’azione che avevamo preparato prima.

Rossi? Si sta ambientando, l’ho provato in una posizione un po’ diversa e mi sembra sia andato bene. È chiaro che deve entrare nei meccanismi, ci darà sicuramente una mano. Purtroppo si è allenato poco con la squadra, abbiamo avuto diverse partite consecutive. Ora abbiamo una settimana piena, vedremo se riusciremo ad integrarlo meglio”.