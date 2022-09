Home » News Calcio Napoli » Spalletti non ha dubbi: “Vi dico chi è stato il migliore in campo!”

Si è da poco conclusa la seconda giornata del Girone A di Champions League. Il Napoli ha affrontato e sconfitto i Glasgow Rangers per 3-0. Gli azzurri ora si trovano in testa solitaria nel girone che inizia a sorridere ai partenopei.

Nonostante il risultato ampio, la partita non è stata facile e ha vissuto un momento critico intorno al sessantesimo minuto.

GLASGOW, SCOTLAND – SEPTEMBER 14: Piotr Zielinski of SSC Napoli takes a misses a penalty kick during the UEFA Champions League group A match between Rangers FC and SSC Napoli at Ibrox Stadium on September 14, 2022 in Glasgow, Scotland. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Viene assegnato un calcio di rigore per fallo su Simeone e Zielinski si incarica dalla battuta. Il polacco fallisce il penalty, ma Politano sulla ribattuta sigla il gol dell’1-0. L’arbitro, però, decide di far ripetere perchè il portiere degli scozzesi non ha tenuto i piedi sulla linea di porta. Zielinski ci riprova ma fallisce nuovamente il tentativo dagli undici metri.

Nel post gara, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha preso le difese del suo numero 20 ai microfoni di Mediaset.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Zielinski è stato il migliore in campo stasera”.