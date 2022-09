Giuntoli: “Mi aspetto una gara di foga e qualità. Milan? Torneremo tardissimo a Napoli”

A pochi minuti da Rangers-Napoli, Cristiano Giuntoli ha parlato del secondo turno di Champions League che sarà fondamentale per gli azzurri. Vincere porterebbe il Napoli al primo posto e a guardare con maggior ottimismo al futuro del girone.

GIUNTOLI A DAZN

“Mi aspetto una partita molto intensa e una gara di grande difficolt. Noi dovremo giocare il nostro calcio. Crediamo di aver operato bene e di aver preso ragazzi di grande valore”.

Sfida al Milan? “Pensiamo partita per partita, ora c’è questa che è importante. Abbiamo un aereo alle 5 del mattino e torneremo per preparare la sfida“.

Chi ti ha sorpreso di più, Kim o Kvaratskhelia? “Nessuno dei due, sono ragazzi che seguiamo da tempo e conoscevamo le loro qualità e caratteristiche“.

Cristiano Giuntoli

Giuntoli a SKY: “Non voglio timore dai nuovi”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima di Rangers-Napoli, ha concesso un’intervista anche a Sky Sport. Ecco le sue parole:

Sulla condizione fisica: “La stanchezza non dovrebbe essere un problema“.

Cosa si aspetta dai nuovi? “Che non si facciano intimorire dall’ambiente, che giochino come sanno, dimostrando ciò che hanno fatto vedere in questa prima parte di stagione“.

Cosa si aspetta dai Rangers? “Gara di foga e qualità. Non hanno performato al meglio duramente la prima partita ma hanno qualità“.