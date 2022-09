Home » News Calcio Napoli » Rangers-Napoli, in dubbio la stella degli scozzesi: le ultime da Glasgow

Domani sera il Napoli affronterà i Rangers nella sfida valida per la seconda giornata di UEFA Champions League 2022/2023. Gli uomini di Spalletti vorranno bissare il successo contro il Liverpool di settimana scorsa. Gli scozzesi, dal canto loro, hanno l’obbligo di sfoderare una prestazione all’altezza delle aspettative davanti ai propri tifosi dopo la rovinosa sconfitta per 4 a 0 contro l’Ajax.

Gli azzurri dovranno fare a meno, oltre che a Victor Osimhen, anche di Hirving Lozano: l’attaccante messicano, infatti, è alle prese con una sindrome para influenzale e già da qualche giorno non si sta allenando con i compagni.

Tavernier (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Il Napoli perde dunque pezzi importanti per la sfida di domani sera, ma anche da Glasgow filtrano notizie non particolarmente positive per i Rangers. I finalisti della scorsa edizione di Europa League potrebbero infatti dover fare a meno del loro capitano, James Tavernier.

Il terzino inglese ha ricevuto un colpo nella gara contro l’Ajax ed è stato costretto ad uscire all’intervallo con una vistosa borsa di ghiaccio sul ginocchio.

La stella dei Rangers ha preso parte all’allenamento mattutino in vista della partita contro il Napoli, ma la sua presenza domani, però, appare ancora in dubbio. Nel caso non dovesse farcela, è ballottaggio tra James Sands e Leon King.

Quasi sicuramente assente Jon McLaughlin, portiere titolare degli scozzesi, non presente all’allenamento di questa mattina. Al suo posto pronto il secondo Allan McGregor.