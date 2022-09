Rifinutura in vista di Rangers-Napoli: c’è la notizia su Lozano

In questi istanti il Napoli sta svolgendo al Konami Training Center di Castel Volturno la consueta rifinitura di vigilia alle partite.

Spalletti è al lavoro per permettere alla squadra di affrontare al meglio l’impegno di Champions League contro i Glasgow Rangers. Il match era inizialmente in programma per oggi, ma in seguito alla morte della Sovrana d’Inghilterra, la Regina Elisabetta II, l’appuntamento è stato spostato a domani.

Rifinitura Napoli

Lozano non si allena: salta i Rangers?

Il Napoli arriva alla sfida contro gli scozzesi con un grande dubbio in attacco: chi prenderà il posto di Victor Osimhen. Il nigeriano si è infortunato una settimana fa contro il Liverpool e starà fuori a lungo. Raspadori e Simeone si giocano il posto per una maglia da titolare.

L’altro dubbio della vigilia era in merito alle condizioni di Hirving Lozano. Il messicano non si è allenato nei giorni scorsi a causa di una sindrome para influenzale.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’esterno azzurro non si sta allenando con i compagni a Castel Volturno neanche oggi. Sempre più probabile, dunque, la sua assenza per il match di domani.