Conferenza Davis e van Bronckhorst: le parole alla vigilia di Rangers-Napoli

È la vigilia di Rangers-Napoli: il match valido per la seconda giornata del Gruppo C di UEFA Champions League, inizialmente in programma questa sera alle ore 21, si disputerà domani, mercoledì 14 settembre, all’Ibrox Stadium di Glasgow alle ore 21 italiane. Una partita che dirà molto sulle ambizioni di qualificazione degli azzurri: una vittoria in Scozia porterebbe il Napoli a sei punti e avvicinerebbe i ragazzi di Spalletti al passaggio del turno.

Ma la sfida di Glasgow non sarà facile. Gli azzurri non avranno la spinta dei propri tifosi, visto il divieto imposto dalla UEFA per motivi di ordine pubblico: molte forze dell’ordine, infatti, saranno impegnati per gli eventi commemorativi in memoria della Regina Elisabetta II.

In questo pomeriggio, Giovanni van Bronckhorst, allenatore dei Rangers, e il giocatore Steven Davis, hanno parlato in conferenza stampa per presentare il match: queste le loro parole.

Steven Davis

Conferenza Davis

“Le ultime settimane sono state difficili, volevamo giocare nel weekend per migliorarci. La Champions è molto difficile, lo sappiamo, ma vogliamo fare bene come ha fatto il Napoli contro il Liverpool: abbiamo i tifosi dalla nostra, dobbiamo pensare positivo e speriamo di fare meglio a Ibrox”.

“Non sono l’unico ad avere esperienza in Champions, negli ultimi due anni abbiamo giocato tutti in Europa. Dobbiamo migliorarci dopo le due sconfitte con Celtic e Ajax, ma ora basta pensare, vogliamo scendere in campo e migliorare sin da subito. In Champions abbiamo voglia di divertirci, sfidiamo grandi squadre, ma in casa dobbiamo provare a vincere, è fondamentale.”.

“Il centrocampo del Napoli è forte, hanno tutti grande qualità, sarà importante tenere palla, altrimenti sarà una notte molto lunga. Hanno giocatori di livello internazionale e bisogna dare il massimo contro di loro”.

Conferenza van Bronckhorst

Conferenza van Bronckhorst

“Il morale è buono, ci siamo allenati bene e non vediamo l’ora di giocare”.

“McLaughin (il portiere titolare, ndr) non sarà disponibile domani, è infortunato. Al suo posto giocherà McGregor: Allan ha grande esperienza e darà il suo contributo in campo, non ho nessun dubbio. Tutti gli altri sono a disposizione. Morelos sta molto meglio di due settimane fa: non poteva esserci con il PSV, ma adesso è pronto”.

“Abbiamo lavorato tanto sui calci piazzati, non vogliamo subire altri gol così: con l’Ajax abbiamo perso per questo”.

“Non cambierò filosofia per due sconfitte con due grandi squadre come Ajax e Celtic. Sappiamo che sarà dura, ma è inutile giocare con l’Ajax e piazzare dieci difensori dietro, così non miglioreremo mai. Domani giocheremo davanti al nostro pubblico e abbiamo l’occasione di fare una grande partita contro una buona squadra come il Napoli: per un allenatore o giocatore dei Rangers, non è accettabile perdere due partite consecutive di Champions League”.

“Loro saranno senza Osimhen, una grave assenza, ma hanno altri attaccanti con diverse qualità come Simeone. Mancherà anche Lozano, che conosco dai tempi del PSV, ma sappiamo che hanno altri giocatori di qualità al di là di loro due. Sono primi in campionato e hanno vinto al debutto in Champions, sono una squadra molto forte, ma noi siamo pronti alla sfida che ci aspetta”.

“Spalletti mi piace come allenatore e come persona, apprezzo il lavoro che sta facendo con le sue squadre. Kvaratskhelia? Ha un cognome difficile da pronunciare (ride, ndr). Dobbiamo concentrarci molto per fermarlo, ha grande rapidità: è un giocatore davvero speciale”.

“Se in Champions non giochiamo ad alti livelli, come capitato con l’Ajax, si può perdere, questa è la Champions. C’è da dire però che sei o sette giocatori non erano la loro reale livello. Domani dovremo giocare meglio come squadre, stiamo bene, ci siamo preparati bene e vedremo tutto sul campo”.