Glasgow Rangers-Napoli rinviata: la reazione di ADL

Il Napoli continua a lavorare senza sosta in questo avvio di stagione. A causa di un calendario rivisitato in virtù dei Mondiali in Qatar, gli azzurri devono far fronte ad un tour de force senza precedenti fino alla sosta di novembre.

Il Napoli, nella giornata di oggi, doveva disputare la seconda partita del Girone A di Champions League contro i Glasgow Rangers. L’improvvisa morte della Regina Elisabetta II, però, ha fatto cambiare i piani della UEFA a causa di alcuni problemi di ordine pubblico.

De Laurentiis Rangers-Napoli (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Il match è slittato di 24 ore: gli azzurri, infatti scenderanno in campo domani sera alle 21. La trasferta, inoltre, è stata anche vietata ai tifosi azzurri. Questo ha generato numerose polemiche e disagi tra i supporters azzurri che avevano già acquistato i tagliandi e avevano prenotato i voli e i pernottamenti per assistere al secondo match in Champions degli azzurri.

L’edizione odierna di Repubblica ha analizzato la situazione relativa al match di Champions e ha svelato la reazione del presidente De Laurentiis alla scelta di posticipare la partita da parte della UEFA.

Di seguito quanto evidenziato:

“Un blitz in trasferta aumenterebbe le ambizioni della società di De Laurentiis, anche se il presidente ha mal digerito il posticipo dal martedì al mercoledì, con dietro l’angolo lo scontro al vertice di San Siro contro il Milan”.

ADL aveva proposto un orario differente: la UEFA rifiuta

Il Presidente del Napoli, inoltre, aveva quantomeno chiesto che il match si giocasse alle 18:45, ma la UEFA ha bocciato la proposta del patron azzurro.

L’edizione odierna svela i motivi alla basa di questa scelta:

“Il Napoli non ha preso benissimo questa decisione, perché il rientro dalla trasferta in Scozia avverrà nelle prime ore del mattino di giovedì. Quindi, ci sarà un giorno in meno di recupero in vista dello scontro al vertice di domenica sera a San Siro con il Milan, con l’aggravante che giovedì la squadra potrà fare soltanto lo scarico dalle tossine del viaggio e della partita. Il presidente De Laurentiis aveva provato a chiedere ai dirigenti della Uefa di permettere la disputa del match contro i Rangers domani sì, ma almeno alle 18.45: richiesta rispedita rapidamente al mittente ed orario serale confermato, dando maggiore importanza alle esigenze delle tv che accogliere le giuste istanze del club azzurro”