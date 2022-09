Home » News Calcio Napoli » Giudice Sportivo, Spalletti squalificato per Milan-Napoli. Ammenda anche per la società: il motivo

Le attenzioni del Napoli sono rivolte sul match di Champions League contro i Rangers di domani sera. La squadra è partita in direzione Glasgow: assenti gli infortunati Diego Demme, Victor Osimhen e Hirving Lozano.

I tifosi azzurri, però, non possono non pensare anche all’altro big match in programma in questo fine settimana: domenica sera, a San Siro, andrà in scena Milan-Napoli. Un match che, vista la classifica, può già definirsi “scontro scudetto”. Ma bisogna andare per gradi e pensare prima all’importantissima gara di domani.

Intanto, però, in questo pomeriggio sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Il tecnico Luciano Spalletti è stato squalificato per una giornata in seguito alla doppia ammonizione rimediata nel match di sabato contro lo Spezia: l’allenatore azzurro non potrà sedere in panchina durante Milan-Napoli.

Inoltre, la società è stata anche multata di 2000€ “per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica semi-piena”.