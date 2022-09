Ranger-Napoli: l’omaggio del club azzurro per commemorare la Regina

Dopo la vittoria per 1-0 contro lo Spezia, gli azzurri di Luciano Spalletti si preparano per la sfida ad Edimburgo contro i Glasgow Rangers. A seguito della morte della Regina Elisabetta, la UEFA ha deciso di posticipare il match, previsto per domani sera alle 21:00. La partita tra Rangers e Napoli, valevole per la seconda giornata di Champions Leauge, quindi, andrà in scena con 24H di ritardo.

Le motivazioni addotte dalla UEFA sono state relative all’ordine pubblico, considerando che la polizia scozzese era impegnata nella cerimonia di addio alla Regina e nell’arrivo del Re Carlo III. Il Napoli, dunque, partirà domani per giocare contro i Rangers mercoledì sera.

FOTO: Getty Images, Napoli

L’iniziativa del Napoli per onorare la scomparsa Regina

L’edizione odierna de Il Mattino racconta che la società di Aurelio De Laurentiis onorerà la scomparsa di Sua Maestà Elisabetta II con una corona di fiori per commemorare il suo ricordo. Inoltre, le due squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio e ovviamente è previsto il consueto minuto di silenzio.

Una vittoria contro i Rangers proietterebbe il Napoli di Spalletti in vetta al Girone A a punteggio pieno, in attesa di concludere il girone d’andata con la partita contro l’Ajax.