Lozano in forse per Rangers-Napoli? Le ultime sulle sue condizioni

Nella giornata di Serie A che volge al termine, il Napoli ha conquistato un risultato importante, soprattutto per dare continuità alle ottime prestazioni messe in campo contro Lazio e Liverpool. L’1-0 contro lo Spezia al Maradona non era scontato, considerando anche come si era indirizzata la partita, ma la zampata sul finale di Raspadori ha consentito al Napoli di posizionarsi comodamente in cima alla classifica di Serie A.

Adesso tutta la concentrazione è indirizzata alla partita di Champions League contro i Rangers, slittata di 24h per il lutto nazionale del Regno Unito per la morte della Regina Elisabetta. La UEFA ha sostenuto che le ragioni del cambio data sono di ordine pubblico, tenendo conto che tutte le forze dell’ordine sono impegnate nella cerimonia di addio a Sua Maestà e nell’arrivo del Re Carlo III.

L’aggiornamento sulle condizioni di Lozano

Gli azzurri di Luciano Spalletti potrebbero subire una pesante assenza nel corso di questa gara. Tramite comunicato, infatti, nella giornata di ieri il Napoli ha reso noto che un azzurro non ha preso parte all’allenamento a causa di una sindrome para influenzale. Si tratta di Hirving Lozano, che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, probabilmente non si allenerà neanche oggi.

La Rosea sottolinea che oggi verranno valutate le condizioni dell’attaccante messicano, ma che difficilmente partirà per la trasferta di domani per Glasgow.