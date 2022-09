Juan Jesus: “Vincere in Scozia ci avvicinerebbe alla qualificazione” poi il commento sullo Spezia

Il Napoli è pronto a disputare la seconda gara di Champions League: dopo la roboante vittoria per 4-1 di mercoledì scorso contro il Liverpool vicecampione d’Europa, questa volta gli azzurri sfideranno i Rangers a Glasgow, in Scozia. La partita, inizialmente in programma domani alle ore 21, è stata rinviata di 24 ore a causa degli eventi commemorativi in onore della Regina Elisabetta II a Edimburgo.

Intanto, alcuni calciatori del Napoli hanno parlato ai microfoni del giornale scozzese Daily Record per presentare la gara di mercoledì: si tratta di Khvicha Kvaratskhelia e Juan Jesus. Di seguito le parole del difensore brasiliano.

Juan Jesus (FOTO – Getty Images)

“In Champions League non puoi giocare per il pareggio, dobbiamo provare a vincere anche perché ci sarà lo scontro diretto tra Ajax e Liverpool: gli inglesi vorranno vincere per conquistare più punti possibili. Vincere in Scozia ci avvicinerebbe alla qualificazione“.

“Se devo giocare a calcio solo per difendermi, io non gioco a calcio. Ognuno ha le sue idee, ma noi al Napoli dobbiamo sempre provare a giocare a calcio: siamo una grande squadra”.

“Sabato abbiamo sfidato una squadra molto chiusa (Spezia, ndr), a differenza del Liverpool che ci lasciava molti più spazi. Noi però dobbiamo sempre esprimere il nostro calcio, al di là dell’avversario: ci sono alcune squadre che esprimono un certo tipo di gioco e hanno paura di scoprirsi”.

“Quando non c’è molto spazio, noi abbiamo difficoltà. Anche se il nostro sistema non riflette la vera bellezza del calcio, abbiamo creato molte occasioni da gol, sprecandone parecchie. Abbiamo trovato la rete nel finale e vinto una partita importante. Ora siamo concentrati sulla Champions League“.