Futuro Spalletti: spunta una data per decidere del rinnovo

Luciano Spalletti è allenatore del Napoli dalla scorsa stagione, dopo l’esonero di Gennaro Gattuso, ad oggi impegnato con il Valencia. Il tecnico di Certaldo ha sottoscritto con Aurelio De Laurentiis un contratto di due anni, più opzione per il terzo. Nel corso della sua prima stagione, Spalletti ha centrato l’obiettivo definito dal presidente del Napoli, raggiungendo il terzo posto in campionato e l’accesso alla Champions League.

Rinnovo Spalletti: l’idea di De Laurentiis

Nonostante l’opzione per il terzo anno di contratto, Aurelio De Laurentiis prima di esercitarla dovrà parlare inevitabilmente con l’allenatore ed avere il suo via libera. Secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola de Il Mattino, c’è l’impressione che il momento giusto per incontrarsi e parlare di rinnovo sia la pausa per i Mondiali.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Con molta probabilità il presidente azzurro non lascerà andare via Luciano Spalletti dal Napoli ed eserciterà l’opzione per il terzo anno, dato soprattutto l’ottimo avvio di stagione realizzato dagli azzurri. Il Napoli si trova in prima posizione, a quota 14 punti al pari di Atalanta e Milan, con quattro vittorie e due pareggi.