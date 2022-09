FORMAZIONI RANGERS NAPOLI – Il Napoli si appresta ad affrontare la sua seconda partita stagionale in Champions League, dopo il grandioso esordio al Diego Armando Maradona contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il tecnico tedesco, oggi in conferenza stampa, è tornato a parlare della notte di Fuorigrotta, definendo quella dei suoi una partita “da horror“. D’altro canto, il Napoli è riuscito a dominare per larga parte il match, con cinismo e grande condizione fisica.

Gli azzurri, però, sono chiamati a non abbassare la guardia e cercare di bissare quella prestazione anche in casa dei Rangers di Glasgow.

La sfida, inizialmente, era programma per domani, martedì 13 settembre, ma il lutto in Gran Bretagna per la scomparsa della Regina Elisabetta II ha costretto la UEFA a slittare il fischio d’inizio di ventiquattro ore. E non solo: la trasferta è infatti vietata ai supporters azzurri, dato che la massima competizione calcistica d’Europa ha optato per la chiusura del settore ospiti. Decisione che, per proprietà transitiva, verrà applicata anche al ritorno per i tifosi scozzesi.

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Formazioni Rangers Napoli: i dubbi di Spalletti

Quali saranno le formazioni di Rangers e Napoli che scenderanno in campo mercoledì sera a Glasgow? Questo è l’interrogativo che caratterizza la vigilia del tecnico azzurro Luciano Spalletti che, dopo aver sfruttato l’impegno casalingo contro lo Spezia anche per mettere appunto le rotazioni degli uomini, ha le idee quasi del tutto chiare.

Sì, perché all’appello mancherebbero ancora due maglie da titolari: quella dell’out di sinistra e quella al posto di Victor Osimhen, ancora ai box.

Di seguito, le probabili scelte del tecnico di Certaldo:

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mathias Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia