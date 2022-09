Totti parla della separazione con Ilary: “Non ho tradito io, ecco cosa ho trovato”

Francesco Totti è certamente uno dei calciatori italiani più amati. La sua avventura con la maglia della Roma, durata 25 anni, pareva potesse non finire mai. Così anche il suo matrimonio con la showgirl Ilary Blasi. I due si erano sposati nel 2005 ed erano sempre apparsi come un coppia affiatata; poi la crisi di inizio anno e la rottura definitiva prima dell’estate avevano messo fine a un matrimonio che durava da 17 anni.

L’ex capitano giallorosso è tornato a parlare per la prima volta della sua separazione e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera.

Francesco Totti e Ilary Blasi Separazione (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Totti ha raccontato alcune delle tappe fondamentali nella rottura con Ilary e ha spiegato ciò che è accaduto tra i due dopo la separazione.

Di seguito un estratto delle parole dell’ex capitano giallorosso:

“Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente. Lei non ha capito il mio dolore quando ho terminato il mio rapporto con la Roma da dirigente: è stato traumatico, come lasciare casa propria. ANche io ho commesso certamente i miei errori. Quando si rompe, si rompe in due: 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel week end organizzavo con gli amici. C’era anche Ilary; ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni”.

Dagospia ha pubblicato una foto in cui il 4 dicembre 2021 siete seduti poco distanti allo stadio. “Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”.

Che cos’è successo? “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno». «Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi». Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Si trattava di Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica.”

Cosa dicevano i messaggi? “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente da me”.

E lei come ha reagito? “Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno, neppure a Vito Scala, l’amico che è al mio fianco da quando avevo undici anni. Io non sono uno che chiude un occhio, ma ho preferito far finta di niente. Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro… Ma speravo ancora che non fosse vero.