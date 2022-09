Napoli Primavera, Frustalupi: “Siamo corti a centrocampo, arriverà qualcuno”

Ieri il Napoli Primavera è incappato in una brutta sconfitta contro la Roma, che ha battuto gli azzurrini con il largo punteggio di 5-1. Al termine della gara, è intervenuto ai microfoni di SpazioNapoli Nicolò Frustalupi, tecnico della primavera. Di seguito quanto evidenziato:

“Risultato molto largo? Sapevamo che la Roma è una squadra fortissima, per cui certamente mi aspettavo una gara molto difficile. Io credo che il problema sia più nella testa che nelle gambe. Abbiamo preso subito due gol all’inizio, lì i ragazzi non erano stanchi.

Ho cercato di fare qualche rotazione, ma la partita contro il Liverpool si è evidentemente fatta sentire a livello mentale anche per coloro che non hanno giocato. A metà primo tempo siamo riusciti a metterci a posto mentalmente e fisicamente, riuscendo a segnare il gol dell’1-2. L’errore grosso, oltre all’inizio del primo tempo, è stato prendere il terzo gol, in un momento in cui la Roma avrebbe potuto soffrire un po’ di più.

Che cosa ho detto ai ragazzi tra primo e secondo tempo? Ho detto alla squadra di giocare come sapevano e come avevano fatto gli ultimi minuti del primo tempo. Il doppio svantaggio era difficile da recuperare, ma eravamo riusciti a riaprirla. La Roma ha degli ottimi giocatori e delle ottime individualità.

Frustalupi Napoli Primavera

Che cosa faremo durante la sosta? Intanto mercoledì c’è subito la partita contro il Rangers Glasgow, quindi c’è poco tempo per recuperare. Dobbiamo pensare a far bene e a giocarcela come fatto con il Liverpool. Avremo poi a disposizione due settimane per recuperare, spero di averli tutti al 100% anche se Marchisano purtroppo ha un infortunio lungo, quindi a lui temo non basterà la sosta. Siamo un po’ corti a centrocampo, credo arriverà qualcuno anche perché si continuerà a giocare sempre ogni tre giorni e la Youth League porta via tante energie.

Lettera? Alessio ha avuto sfortuna negli anni precedenti, è stato fermo parecchio. Sta recuperando, è forse un po’ indietro rispetto agli altri ma sto cercando di inserirlo man mano. Quando è entrato ha fatto bene, sicuramente avrà spazio. Le partite comunque sono talmente tante che c’è bisogno di tutti, anche se allenandosi poco non è facile recuperare.

Cambi contro il Rangers? Sicuramente ce ne saranno, avete visto che anche Iaccarino, che forse è il nostro giocatore più importante, è stato sostituito sia contro il Liverpool che contro la Roma perché ha giocato tutte le partite“

Come anticipato dalla redazione di SpazioNapoli, i due centrocampisti che dovrebbero aggregarsi al Napoli Primavera sono Emmanuel Gyamfi, classe 2004 svincolatosi dallo Schalke04, e Jorge Alastuey, classe 2003 svincolatosi dal Barcellona.