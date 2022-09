L’acquisto del Napoli che tutti stanno sottovalutando

Il Napoli vince al fotofinish contro lo Spezia grazie al gol di Giacomo Raspadori, che, dopo una prestazione opaca, regala i tre punti agli azzurri di Spalletti. Il Napoli chiude il match conquistando il terzo clean sheet stagionale in sei partite.

A difendere la porta del Napoli, però, non c’è il tanto sognato Keylor Navas, ma il bistrattato Alex Meret. Il portiere friulano è probabilmente reduce dalla peggior estate della sua carriera, sempre in bilico e con la valigia pronta. L’errore di Empoli, lo scorso campionato, pareva aver chiuso ogni possibilità di permanenza al numero uno azzurro, ma il mercato non ha consegnato a Spalletti nessun portiere in grado di sostituire Ospina; o almeno, così si pensava.

Alex Meret, Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Meret migliora anche coi piedi: il dato

I dubbi erano tanti, ma Meret, ritrovando serenità e fiducia, si sta regalando una nuova vita all’ombra del Vesuvio. Il classe ’97 è finalmente padrone della difesa, si fa sentire dai compagni e ha iniziato anche a giocare coi piedi. Meret ha finalmente trovato il coraggio di far partire l’azione dal basso, servendo in particolare Lobotka che si abbassa sulla linea dei difensori per ricevere.

Il dato è sicuramente positivo: Meret ha una media di 25 passaggi a partita con l’88,4% di precisione; percentuale che arriva fino al 91,5% se si guarda solo la Serie A. Basti pensare che Mike Maignan, considerato uno dei migliori portieri in Serie A a far partire l’azione dal basso ha una percentuale pari al 77,6% in Serie A.

Il portiere friulano ha trovato anche maggior sicurezza nelle uscite alte, da sempre suo grande punto debole, e questo gli permette di controllare maggiormente l’intera linea difensiva azzurra che gioca certamente più rilassata quando ha alle spalle un portiere in cui si ha fiducia.

L’estata ricca di pressioni può aver certamente giovato al portiere azzurro, che ora ha le spalle larghe per sopportare le aspettative che una piazza importante come Napoli ha.

Giuntoli, nell’estate della rivoluzione, ha chiuso per 8 acquisti, ma la ciliegina sulla torta, che doveva essere Keylor Navas, può essere realmente un ritrovato, e sempre sottovalutato, Alex Meret.