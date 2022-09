Home » News Calcio Napoli » Milan-Napoli, buone notizie per Pioli: un centrocampista verso il recupero

La vittoria di ieri contro lo Spezia è stata subito archiviata dagli azzurri: il Napoli è tornato a Castel Volturno per preparare la partita di Champions contro il Rangers. La gara, inizialmente in programma martedì 13, è stato rinviato di 24 ore a causa della morte della Regina Elisabetta II: martedì la salma sarà trasferita da Edimburgo. Dopo la gara di mercoledì, però, ci sarà un altro match importantissimo: domenica, i ragazzi di Spalletti andranno a San Siro per sfidare il Milan di Stefano Pioli.

Rade Krunic (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Se il Napoli dovrà far a meno di Victor Osimhen a causa infortunio, il Milan ha perso l’uomo chiave Rafa Leao, espulso nel match di ieri sera contro la Sampdoria. I rossoneri, già privi di Ante Rebic e Divock Origi in attacco, si troveranno con un’altra assenza.

Dall’allenamento di oggi, però, arrivano buone notizie per Pioli: Rade Krunic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbe essere disponibile già per la gara di Champions contro la Dinamo Zagabria.