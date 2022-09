Spalletti: “L’anno scorso ci costavano lo Scudetto! Raspadori è stato bravissimo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Spezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Spalletti (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Per noi ci sono partite fondamentali per l’alta classifica o partite assolutamente da vincere. Se vuoi ambire all’alta classifica, devi vincere. Può prendere una storia differente se concedi qualcosa, per la qualità degli avversari e infatti oggi abbaimo fatto confusione in alcuni casi. Complessivamente la partita l’abbiamo fatto noi e l’abbiamo meritata. È stata una partita gara perché la giochi alle tre, dopo la gara di mercoledì, diventa difficile avere una lucidità estrema. C’erano palloni da sfruttare in maniera differente. Grazie all’insistenza dei ragazzi comunque l’abbiamo portata a casa”.

“Questa gara è sinonimo di qualità, di pazienza, di convinzione. Non possiamo permetterci di perdere partite così, che costano il campionato, l’altissima classifica. Oggi i calciatori sono stati eccezionali sotto certi aspetti, ma non si devono accontentare. Può succedere che non ce l’hai la zampata di Raspadori nel finale”.

“Noi abbiamo fatto delle cose fatte bene. Loro scalavano con il quinto sul nostro terzino sinistro e il braccetto ogni tanto arrivava in ritardo. Entrando dentro il campo diventava difficile per Kvara iniziare questa corsa per puntare l’uomo. Raspadori ha fatto una gara eccezionale, è venuto a legare con il centrocampo tante volte, non siamo stati bravi a far girare la palla come sempre e lui è stato fondamentale. Questa sua via di mezzo, questa sua partenza da centro-sinistra ci ha permesso di giocare meglio. I miei collaboratori hanno detto di prendere in considerazione di cambiare Raspadori che poteva essere stanco, ma alla fine l’ho lasciato lì e ho fatto un’altra scelta”.