Rangers-Napoli a rischio rinvio? Spuntano due nuove ipotesi

Nella giornata di giovedì la Royal Family britannica ha annunciato la scomparsa della Regina Elisabetta II all’età di 96 anni, dopo 70 anni di regno. La notizia ha stravolto non solo la Gran Bretagna, ma anche il resto del mondo, che si è unito per salutare la Sovrana. Questa situazione ha avuto dei riflessi anche sul mondo dello sport inglese: la Premier League, infatti, ha rinviato l’intera giornata di calcio di questo fine settimana.

FOTO: Getty Images, Napoli Liverpool

Rangers-Napoli: le ultime sul rinvio

Per questo motivo sembra essere in bilico anche il match di Champions League che coinvolge il Napoli. Infatti, dopo aver affrontato il Liverpool, gli azzurri hanno in calendario la sfida contro i Rangers martedì 13 settembre alle ore 21:00. Il club inglese sta spingendo affinché la partita venga rinviata e la UEFA in queste ore sta valutando la richiesta.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la UEFA non vorrebbe concedere il rinvio della partita, ma data l’unicità della situazione qualsiasi soluzione potrebbe essere possibile. Il quotidiano parla anche di due ipotesi plausibili, ossia quella di invertire il campo e sostenere la partita al Diego Armando Maradona oppure quella di giocare in campo neutro.