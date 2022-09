Caos dopo il gol di Raspadori: due espulsioni in panchina

Dopo una partita non entusiasmante, il Napoli trova il gol del vantaggio grazie a Giacomo Raspadori.

Prima rete in maglia azzurra per l’ex Sassuolo che dopo una prestazione non eccezionale trova il gol che può valere i tre punti. Azione che si sviluppa sulla fascia destra, con il cross di Lozano che trova Raspadori tutto solo e può abbattere il muro eretto dallo Spezia per 89 minuti.

Napoli Spezia Espulsione Spalletti (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Lite tra le panchine: espulso Spalletti

Al momento dell’esultanza azzurra si sono accesi gli animi tra le due panchine. Tra i più coinvolti c’era anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti che ha avuto un forte diverbio con alcuni componenti della panchina dei liguri.

Nel corso del match si sono più volte beccate a causa delle continue perdite di tempo da parte dei giocatori spezzini.

Al termine dell’animata discussione, l’arbitro ha deciso di espellere un componente per parte delle due panchine: sulla panchina azzurra è stato espulso Spalletti per doppia ammonizione, mentre sulla panchina ligure è stato espulso Fabrizio Lorieri, vice allenatore di Luca Gotti.