Napoli-Spezia alle ore 15:00, i convocati di mister Spalletti

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Liverpool in Champions League, il Napoli attende lo Spezia allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00, per la partita valevole per la sesta giornata di Serie A.

Assente nelle fila del Napoli è senza dubbio Victor Osimhen che ha rimediato un infortunio nell’ultima gara: dagli esami strumentali è stato annunciata una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per il centravanti nigeriano si prevede uno stop di circa 40/45 giorni.

Il Napoli occupa il secondo posto in classifica a quota 11 punti, alle spalle dell’Atalanta di Gasperini a 13 punti.

Le scelte di Spalletti per questo match

Tramite comunicato, la SSC Napoli ha rilasciato l’elenco dei convocati di mister Luciano Spalletti per la partita contro lo Spezia:

FOTO: Getty Images, Napoli

PORTIERI: MARFELLA Davide, MERET Alex, SIRIGU Salvatore

DIFENSORI: DI LORENZO Giovanni, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro

CENTROCAMPISTI: ANGUISSA Frank, ELMAS Elif, GAETANO Gianluca, LOBOTKA Stanislav, NDOMBELE Tanguy, ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr

ATTACCANTI: KVARATSKHELIA Khvicha, LOZANO Hirving, POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni