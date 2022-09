Home » Copertina Calcio Napoli » Napoli in campo alle 15:00, turnover per Spalletti: la probabile formazione

Dopo il sorprendente esordio in Champions League contro il Liverpool, il Napoli torna di nuovo al Diego Armando Maradona per affrontare lo Spezia nella partita valevole per la sesta giornata di campionato. A quota 11 punti, la squadra di Luciano Spalletti occupa il secondo posto in classifica alle spalle dell’Atalanta a 13, avendo realizzato tre vittorie e due pareggi.

Questa sfida contro i bianconeri serve agli azzurri per confermare quanto fatto contro il Liverpool e per dare continuità ai risultati positivi conquistati nelle ultime partite. Rispetto alla formazione scesa in campo nel match di mercoledì, il tecnico del Napoli opterà per un turnover, considerando il tour de force a cui sono sottoposti i calciatori in questo avvio di stagione prima dei Mondiali.

Napoli-Spezia: le probabili scelte di Spalletti

Un cambio forzato per gli azzurri è sicuramente quello relativo a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, autore di due reti in queste prime cinque giornate, ha subito una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro nel corso di Napoli-Liverpool e per lui sono previsti almeno 40/45 giorni di stop. Come reso noto dalla SSC Napoli tramite comunicato, Osimhen ha già iniziato a svolgere le terapie.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Il dubbio principale, quindi, per Spalletti è decidere chi prenderà il posto del centravanti numero 9: Simeone o Raspadori? L’attaccante italiano sembra essere in vantaggio sull’argentino e potrebbe quindi giocare la sua seconda partita, partendo tra i titolari.

Oltre a questa sostituzione forzata, l’allenatore del Napoli pare stia optando per ulteriori cambi per far riposare chi fino ad ora ha giocato di più. Spalletti vuole scendere in campo con il classico 4-3-3 più volte proposto da inizio anno, partendo da Alex Meret tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui a completare la difesa.

A centrocampo potrebbe riposare Zambo Anguissa per lasciare spazio a Elmas, più volte inserito in partita in corso d’opera. Al fianco del macedone ci saranno Lobotka e Zielinski. Il tridente d’attacco probabilmente sarà formato da Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti