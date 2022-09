Napoli Femminile: domani l’esordio in Coppa Italia contro il Tavagnacco

Il Napoli Femminile si prepara ad inaugurare la stagione con l’esordio in Coppia Italia nel Girone C. Domani alle ore 15:00, infatti, le ragazze di mister Lipoff scenderanno in campo contro il Tavagnacco.

Nella sfida inaugurale a disposizione dell’allenatore ci sarà anche il nuovo acquisto Antonia Dulcic, nata il 4 febbraio del 1997 a Spalato, e reduce dalla sua prima apparizione in Champions League con la maglia dello ZNK Spalato.

FOTO: Napoli Femminile, Dulcic

Dulcic, terzino che può giocare su entrambe le fasce, è titolare della nazionale croata, con la quale ha disputato anche sei partite nelle recenti qualificazioni all’Europeo 2022 ed in patria lo scorso anno ha vinto il campionato nelle fila dello ZNK Spalato.

Le parole di Strisciuglio alla vigilia di Tavagnacco-Napoli

“Siamo pronte per cominciare – dice Lucia Strisciuglio a proposito del match in casa del Tavagnacco valido per il girone a tre di Coppa Italia che vede impegnato anche il Pomigliano -. Finalmente possiamo testare il nostro valore contro una avversaria di categoria. Cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo provato con mister Lipoff in questi 45 giorni di lavoro e proveremo a portare a casa un buon risultato da questa lunga trasferta”.