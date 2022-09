Il Napoli punta su Meret: può succedere contro il Milan

Luciano Spalletti prepara la formazione per Napoli-Spezia che andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona oggi alle ore 15:00. Con un classico 4-3-3 si parte dalla certezza di Alex Meret tra i pali, che nonostante le diverse voci di mercato e il possibile avvicinamento di Keylor Navas al Napoli, ha conquistato il suo posto in titolare.

Meret prima e dopo: il dato

Il portiere italiano nella scorsa stagione è stato relegato ad un posto da spettatore in panchina nella maggior parte delle gare, avendo davanti nelle gerarchie di Spalletti il colombiano David Ospina. Ad oggi Meret ha giocato da titolare tutte le partite del Napoli tra Serie A e Champions League. Il calciatore azzurro dopo la sosta, nella partita contro il Milan il 18 settembre potrà eguagliare il numero di presenze raggiunte lo scorso anno.

FOTO: Getty Images, Meret

Sette partite da titolare per lui in entrambe le stagioni con una tempistica, però, nettamente differente: un solo mese contro nove. Il desiderio di Meret è sempre stato quello di giocare da titolare per il Napoli e questa è la stagione giusta per dimostrare di poterlo fare. Al rientro dalle vacanze del suo agente, si inizierà a discutere anche per il rinnovo, considerando il contratto in scadenza nel 2023.