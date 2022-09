Marelli sull’espulsione di Spalletti: quante partite salterà

Il Napoli vince per 1-0 contro lo Spezia di Luca Gotti. La prestazione degli azzurri non è perfetta e, alla lunga, si fa vedere la stanchezza degli impegni infrasettimanali di Champions.

Lo Spezia è ben disposto in campo, anche se a tratti rinuncia di giocare a calcio e predilige la fase difensiva. Il Napoli, però, con la voglia di vincere che contraddistingue le grandi squadre non molla e trova il gol vittoria al minuto 89. La rete porta la firma di Giacomo Raspadori, che fino a quel momento è stato uno dei peggiori in campo.

NAPLES, ITALY – SEPTEMBER 10: Luciano Spalletti SSC Napoli coach expelled during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on September 10, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Spalletti espulso: salterà una partita

Negli attimi successivi al gol di Raspadori, si è scatenato il caos tra le due panchine con Spalletti che è stato addirittura espulso dal direttore di gara.

Nel post partita, ai microfoni di DAZN, l’ex arbitro Marelli ha spiegato l’espulsione del tecnico di Certaldo.

Di seguito quanto evidenziato:

Spalletti era stato già ammonito per una protesta vigorosa per la perdita di tempo di Reca. Dopo il gol di Raspadori si avvicinato in maniera poca urbana alla panchina dello Spezia, il quarto uomo ha riportato il comportamento all’arbitro che giustamente l’ha ammonito per seconda volta per comportamento antisportivo. Dopo l’espulsione Spalletti potrebbe essere squalificato per la prossima partita contro il Milan, essendo stato un rosso dal campo dovrebbe esserci una squalifica per un turno, a meno che non ci siano motivi per una maggiore squalifica”.