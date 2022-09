Infortunio Osimhen: quando potrebbe rientrare il centravanti nigeriano

Un altro lungo stop per Victor Osimhen, che nel corso della partita di Champions League contro il Liverpool ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Il nigeriano è stato sostituito al 41° da Giovanni Simeone, che dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo ha realizzato il suo sogno, firmando la rete del 3-0 per gli azzurri.

Il comunicato della SSC Napoli ha informato che l’attaccante numero 9 ha già iniziato le terapie per ritornare in campo il prima possibile. Nonostante ciò, si prevede per lui una pausa di almeno 40/45 giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, Osimhen potrebbe tornare in campo il 12 ottobre per la partita di Champions League contro l’Ajax.

Il nigeriano, quindi, salterà la partita di oggi (escluso anche dalla lista convocati), quella contro i Rangers, il Milan, il Torino, l’Ajax e probabilmente la Cremonese. Il quotidiano riporta inoltre anche il dato che sottolinea come Osimhen, nel corso delle sue stagioni con la maglia del Napoli, abbia già saltato 32 partite per infortunio: tra lussazione della spalla, frattura scomposta tra orbita e zigomo, il Covid e un problema al polpaccio. Considerando anche le tre squalifiche, sono 35 le partite in cui il Napoli ha dovuto fare a meno di Osimhen.