Infortunio in casa Milan: l’attaccante può saltare la sfida con il Napoli!

Arrivano brutte notizie per il Milan in vista della gara di stasera contro la Sampdoria. I rossoneri, infatti, erano pronti a fare del turnover in vista della seconda partita del girone di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Turnover che si farà solo in parte, visto l’affaticamento alla coscia sinistra per Divock Origi. Quest’ultimo doveva fare riposare un calciatore che fino ad ora è stato sempre impiegato da mister Stefano Pioli, ovvero Olivier Giroud. L’attaccante francese, nonostante i quasi 36 anni (li compirà il 30 settembre), risulta essere oltre che uno dei calciatori più impiegati, anche uno dei più importanti nello spogliatoio vista l’esperienza e visto il palmares.

Divock Origi attaccante belga classe 1995, appena arrivato dal Liverpool, potrebbe saltare anche la prossima gara di campionato contro gli azzurri di Spalletti, in programma domenica 18 settembre alle ore 20 e 45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Origi ha collezionato ben 175 presenze con la maglia del Liverpool in cinque stagioni, andando a segno 41 volte.

