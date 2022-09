Napoli-Spezia, gioca Sirigu tra i pali? La risposta di Spalletti

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in diretta dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida di campionato contro lo Spezia. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Tra i vari temi affrontati, quello che riguarda il turnover. Il Napoli, infatti, si ritroverà a giocare una partita ogni tre-quattro giorni per via degli impegni in Champions League. Questo fattore chiaramente potrebbe risultare decisivo ed incidere sulle prestazioni della squadra se le energie non vengono gestite correttamente. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Turnover? “Bisogna portare a casa questa vittoria, poi altri ragionamenti si faranno dopo. Io non voglio buttare acqua sul fuoco per nascondere qualcosa: le potenzialità del gruppo sono molte, mi sforzo a dire che poi ci vuole questo carattere, questa disponibilità nel cambiare il colore delle maglie dagli occhi di tutti quelli che fanno parte dell’ambiente. Sarà il nostro atteggiamento a fare la differenza. Domani è un’occasione perfetta per dimostrare che vogliamo essere sempre quelli visti col Liverpool. Si parla di costruire una costanza di rendimento”.

Salvatore Sirigu (FOTO: SSC Napoli)

Sirigu o Meret contro lo Spezia?

In ottica turnover contro lo Spezia è previsto anche spazio per Sirigu? “Prima di tutto ci piacere avere a che fare con uno come lui, è uno con carattere top per uno spogliatoio, oltre ad essere un portiere top. Li sveglia tutti quelli davanti a lui. Non sarebbe difficile usufruire delle sue qualità, ma finora mi avete detto che facevo confusione avendone due, ora lasciamo tranquillo Alex sennò dice che non è vero che è il titolare (ride, ndr)“.