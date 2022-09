RANGERS NAPOLI – Il calcio britannico è in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta II, venuta a mancare nella giornata di ieri nella sua residenza in Scozia, al Castello di Balmoral.

Una notizia che ha getto tutta la Gran Bretagna in lutto, con i match dei campionati locali previsti nel weekend che sono stati tutti rinviati a data da destinarsi.

Tra le squadre che non giocheranno questo fine di settimana, in campionato, ci sono anche i Rangers, prossima avversaria del Napoli nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League.

Nelle scorse ore, il club scozzese ha annunciato che “al momento, la gara si disputerà regolarmente”, con la società che è in contatto con la UEFA per capire quale possa essere la soluzione migliore anche dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“In questo momento difficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all’organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana”, si legge nel comunicato diffuso in queste ore.

“Siamo consapevoli della pressione della polizia e delle risorse, in particolare per martedì 13 settembre. Confermiamo che sono in corso discussioni tra UEFA, Police Scotland e Rangers in merito alla partita in programma di UEFA Champions League contro il Napoli martedì 13 settembre. Al momento, la gara dovrebbe svolgersi alla data e all’ora previste.”

Rangers Napoli si giocherà? Spunta l’indizio

La partita Rangers Napoli è realmente a rischio? Mentre si attendono novità a tal proposito, il Napoli prepara la sfida di domani contro lo Spezia. Per l’occasione, Luciano Spalletti potrà optare per le rotazioni, in virtù dell’impegno contro i Rangers che, così come affermato dalla stessa società scozzese, è confermato per il momento.

In queste ore, inoltre, sono arrivate le accettazioni agli accrediti per la stampa, segnale di come – salvo decisioni delle prossime ore – la sfida resta regolarmente in programma, in attesa di capire quello che trapelerà dal filo diretto tra Rangers e UEFA per la scelta definitiva.