Infortunio Osimhen, Spalletti è sereno: l’ha detto su Simeone e Raspadori

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in diretta dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno per presentare la sfida di campionato contro lo Spezia. Appuntamento domani ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Tra i vari temi affrontati, quello dell’infortunio di Victor Osimhen e del possibile attaccante che lo sostituirà in queste settimane. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Osimhen infortunio (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Le condizioni di Osimhen? Mi attengo alla nota ufficiale; dispiace molto, ma chiaramente è un qualcosa che può capitare e bisogna metterlo in preventivo. Abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo. Per il suo ruolo Simeone o Raspadori sono i candidati a sostituirlo: sarà uno di loro due, per essere più precisi bisogna attendere domani. Funziona così nelle gare ravvicinate: bisogna prendersi tutto il tempo per giocare e acquisire minutaggio, ma stanno bene entrambi”.

“I gol sono sempre frutto delle qualità delle giocate. Il galleggiare di Simeone sulla linea è fondamentale in alcuni tratti delle gare: contro il Liverpool, in un determinato momento, i due centrali di difesa erano più alti perché dovevano far gol. Se quindi metti qualche palla improvvisa dietro la linea dei difensori, giocata che fa parte delle carattestiche di Anguissa, Simeone è uno di quelli che può sfruttare situazioni simili e palle velenose di questo tipo. Sono quelli i momenti cruciali: mettere il pallone dietro la linea e non sforarla a tutti i costi“.