Olivera: “Dobbiamo seguire la strada di Maradona, c’è una cosa di Napoli che mi fa impazzire!”

Il terzino sinistro uruguaiano del Napoli Mathias Olivera ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube ufficiale del club.

Dopo i tanti dubbi che hanno accompagnato la preparazione estiva dell’ex calciatore del Getafe, la prova sontuosa contro il Liverpool sembra aver mostrato a tutti il vero volto del laterale mancino, che si contenderà tutto l’anno la fascia con Mario Rui.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Vivo qui in Europa con la mia fidanzata e i miei due cani, mentre in Uruguay ho tutto il resto della mia famiglia alla quale sono molto legato. Mio padre al momento è qui per aiutarmi in questo mio primo periodo. Voglio godermi questa nuova esperienza”.

“Ho iniziato a giocare a calcio nel Caraveles, poi a 12 anni sono approdato al Nacional e lì ho fatto tutte le giovanili fino a coronare il sogno dell’esordio in prima squadra”.

NAPLES, ITALY – AUGUST 31: Mathias Olivera of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Lecce at Stadio Diego Armando Maradona on August 31, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Poi dopo sono andato al Getafe e dopo un prestito all’Albacete sono tornato lì ed ora eccomi arrivato al Napoli. Come calciatore mi è sempre piaciuto Martin Caceres“.

“Non ho ancora visto molto di Napoli, ma qui la gente è sempre pronta a supportarti e questo per un calciatore è molto importante. Mi hanno parlato molto di Maradona, ha avuto una storia meravigliosa qui e noi dobbiamo fare in modo che il Napoli prosegua sulla stessa strada”.

“Voglio ringraziare tutti per il caloroso benvenuto, spero di dare tutto sul campo per raggiungere i nostri obiettivi. Forza Napoli!“