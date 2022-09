Verso Napoli-Spezia, Spalletti opta per tre cambi: le ultime

A causa dei Mondiali in Qatar che inizieranno a dicembre, il calendario di Serie A è stato molto rivisitato, costringendo le squadre a tante partite nel giro di pochi giorni.

Il Napoli, dopo le fatiche di Champions, si prepara a scendere in campo già domani contro lo Spezia di Luca Gotti.

Gli impegni ravvicinati e l’assenza di Osimhen costringeranno Spalletti ad un mini turnover.

Probabile Formazione Napoli – Spezia (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico di Certaldo pare intenzionato a cambiare un uomo per reparto in modo da dare riposo a chi è stato impegnato maggiormente in questo avvio di stagione.

Sembra che Spalletti voglia dare spazio e Juan Jesus che non ha ancora visto il campo da inizio stagione. Il brasiliano è pronto a sostituire Kim. A centrocampo, dovrebbe rifiatare Anguissa e Ndombele è l’indiziato numero uno per sostituirlo. In attacco, la scelta è forzata; Osimhen non sarà della partita a causa dell’affaticamento muscolare accusato contro il Liverpool e dovrebbe lasciar posto a Giovanni Simeone reduce dal primo gol in maglia azzurra proprio contro i Reds.

La probabile formazione:

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti