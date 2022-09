L’ex Napoli riparte dalla Tuchia: c’è l’annuncio ufficiale

La rivoluzione della rosa ha caratterizzato l’estate azzurra. Oltre ai big come Ospina, Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabiàn Ruiz, sono partiti anche giocatori che non hanno mai trovato grande spazio in maglia azzurra.

Tra questi c’è sicuramente Kevin Malcuit, che non ha rinnovato il proprio contratto con i partenopei e fino a poco fa era svincolato.

Arrivato a Napoli nell’agosto del 2018, il francese non ha mai trovato la sua dimensione all’ombra del Vesuvio. Chiuso da Hysaj prima e Di Lorenzo dopo, è sempre stata un seconda scelta per gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del Napoli.

Malcuit ha anche accusato un grave infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di esprimersi al meglio e per questo motivo era stato mandato in prestito alla Fiorentina per giocare con maggior continuità una volta tornato al top della forma.

Kevin Malcuit Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Malcuit pronto per una nuova avventura: va all’Ankaragucu

L’esterno francese, però, non ha perso tempo e ha già raggiunto l’accordo con una nuova squadra. Si tratta dell’Ankaragucu, compagine che milita in Super Lig, il maggiore campionato turco. Attualmente si ritrova al diciannovesimo posto in classifica.

L’annuncio è già arrivato da parte della squadra turca, che, attraverso i propri canali social, ha voluto dare il benvenuto all’ex terzino del Napoli.