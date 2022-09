Dal Franchi a Castel Volturno: Antoine adesso può sorridere

Grande sorpresa quest’oggi all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in occasione della seduta di allenamento mattutina del Napoli. Il protagonista è Antoine, il piccolo tifoso azzurro di origini francesi che era stato costretto ad assistere a Fiorentina-Napoli con la maglia al contrario nel settore occupato dai sostenitori viola.

Le immagini del giovane tifoso hanno fatto il giro del web, scatenando numerose polemiche in merito al clima di ostilità creato dai tifosi della Fiorentina, accusati di non aver fatto nulla per permettere al ragazzo di assistere alla gara indossando liberamente la maglia della propria squadra del cuore.

Antoine e Spalletti

Antoine incontra i suoi idoli a Castel Volturno

Antoine è stato ospite all’SSCN Konami Training Center dove ha incontrato il vice Presidente Edoardo De Laurentiis che gli ha donato una maglia personalizzata, con nome e data di nascita. Successivamente è stato accolto dal tecnico Spalletti e dall’intero gruppo azzurro.

Antoine, accompagnato dai genitori, ha poi assistito all’allenamento seduto in panchina ed ha avuto anche la possibilità di fare qualche palleggio con Elmas e Anguissa.

“Una mattina di gioia ed emozioni che racconta una bella storia all’insegna della fede azzurra”, racconta il sito ufficiale dell’SSC Napoli.

Nel pomeriggio il padre del piccolo Antoine sarà accolto al Comune di Napoli per ricevere una medaglia celebrativa.