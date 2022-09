Napoli-Spezia, trasferta vietata ai liguri? Arriva la decisione del GOS

Il giorno dopo la formidabile vittoria in Champions League del Napoli contro i vicecampioni d’Europa del Liverpool, è arrivata la decisione da parte del “GOS” del capoluogo campano circa la trasferta dei tifosi dei tifosi dello Spezia per la gara di Serie A che andrà in scena il prossimo fine settimana.

Secondo quanto riporta “Città dello Spezia”, niente Stadio Diego Armando Maradona per i tifosi dello Spezia: la decisone era nell’aria e infatti si è deciso di tenere chiuso il settore ospiti e quindi di evitare la presenza di supporter aquilotti per Napoli-Spezia, in programma sabato alle 15.

Spezia Napoli(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Trova epilogo, dunque, l’incertezza che aveva accompagnato questi giorni precedenti il match, valido per la sesta giornata della Serie A. Trasferta vietata in seguito agli scontri tra le due tifoserie avvenuti lo scorso maggio al “Picco”, nel corso dell’ultima giornata dello scorso campionato di Serie A. I disordini di La Spezia fecero addirittura sospendere il match per alcuni minuti: ecco perché non si è voluto correre nessun rischio in vista della gara del Maradona di sabato 10 settembre.

Fernando Graziano