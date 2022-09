Home » News Calcio Napoli » “Napoli For Special”, Open Day al Centro Sportivo di Cercola per il progetto della SSC Napoli dedicato ai ragazzi con disabilità cognitivo-relazionale

Se hai compiuto il 10° anno di età entra a far parte anche tu del progetto Napoli Calcio

For Special, in adesione al Campionato di Calcio denominato “Divisione Calcio Paralimpico

e Sperimentale” ed organizzato dalla Lega di Serie A.

Un progetto, in collaborazione con la Società Calcio Napoli (Club Adottante di Serie A) ed il

Centro Sportivo Cercola (Club For Special), che vuole offrire a tutti i ragazzi con disabilità

cognitivo-relazionale l’occasione di far parte di una vera e propria squadra di calcio e

trascorrere momenti in compagnia, in un ambiente sereno e giocoso, con un’organizzazione

ben strutturata e con istruttori validamente formati dal Calcio Napoli e dal Centro Sportivo

Cercola.

Progetto che ha già portato ad eccellenti risultati nel campionato 2021/202, dove il Napoli

For Special si è classificato al primo posto del Torneo DPCS Lazio ed al secondo posto del

Torneo Nazionale DPCS disputatosi a Roma presso il Centro Sportivo “Giulio Onesti”.

L’Open Day per le selezioni si terrà giorno 11.09.2022 dalle ore 10.30

c/o il Centro Sportivo Cercola – Via Matilde Serao n. 17/b – Cercola (NA).

Per info, delucidazioni e/o adesioni: Roberta de Cicco – cell. 333.3364486 – mail:

napoliforspecial@centrosportivocercola.it