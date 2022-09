Bel gesto del Comune: medaglia celebrativa per il bambino con la maglia del Napoli al Franchi

Fece molto rumore sul web l’immagine del bambino tifoso del Napoli che allo stadio Franchi, nel corso di Fiorentina-Napoli, assisteva al match con la maglia della sua squadra del cuore al contrario. Quella vicenda fu sicuramente l’immagine di un’Italia sbagliata, in cui un bambino deve fare attenzione in uno stadio per via della sua fede calcistica.

Il Napoli non perse tempo e fece subito sentire la sua vicinanza ad Antonio (nome del bambino), invitandolo ad assistere al match di ieri sera contro il Liverpool allo Stadio Maradona. Questo, però, non è stata l’unico regalo per Antonio: il Comune di Napoli ha deciso di regalargli una medaglia celebrativa. Questo il comunicato.

Stadio Franchi (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Domani venerdì 9 settembre alle ore 18:30 a Palazzo San Giacomo, il sindaco Gaetano Manfredi, insieme al consigliere comunale Luigi Musto, riceverà la visita del piccolo tifoso azzurro e di suo padre protagonisti di uno spiacevole episodio nella partita del Napoli a Firenze in cui gli fu consigliato dagli steward, in un settore dello stadio Franchi, di girare al contrario la maglia del Napoli per evitare possibili contestazioni. Dopo aver assistito ieri allo Stadio Maradona alla vittoriosa partita di Champions League, saranno accolti in Comune per ricevere una medaglia celebrativa e sentire la vicinanza delle Istituzioni già manifestata nell’immediatezza del fatto, all’insegna dello sport come fattore di aggregazione e rispetto”.