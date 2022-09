Klopp incredulo: “Vorrei sapere dov’è il mio Liverpool”

È appena terminata la partita di Champions League tra Napoli e Liverpool. Risultato sontuoso, un 4 a 1 che rimarrà sicuramente nella storia del Napoli in questa competizione.

Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video nel post partita della gara, ecco le parole rilasciate:

Jurgen Klopp

“Vorrei sapere anche io dov’è il mio Liverpool, non so quello che è successo, però so che tutto quello che è successo ha portato ad una cosa, ovvero abbiamo perso. Il Napoli ha segnato da subito e quindi ci ha spezzato le gambe, il secondo rigore invece ci ha lasciati basiti, mi sono chiesto e adesso che cosa dobbiamo fare. Il Napoli ha giocato bene in ogni reparto e noi non siamo stati capaci di contrastarlo. Hanno sfruttato ogni occasione che hanno avuto e hanno sfruttato tutti i palloni importanti. So che la mia squadra non sta facendo bene, ma comunque ho visto dei miglioramenti rispetto all’altro giorno.”

Il liverpool non sta vivendo di certo il suo miglior periodo, la sonora sconfitta di stasera si aggiunge ai risultati poco convincenti che sta ottenendo in Premier League

Fernando Graziano