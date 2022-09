Ironia dei tifosi del Napoli sul web: modificata la pagina Wikipedia del Liverpool (FOTO)

Il giorno dopo la magnifica serata di Champions tra Napoli e Liverpool, la città e i tifosi stanno ancora festeggiando la vittoria contro i vicecampioni d’Europa per 4 reti a 1.

La pressione era tanta, visti i due anni di assenza dall’Europa che conta, ma gli azzurri hanno risposto dando grande continuità dopo l’ottima prestazione in campionato contro la Lazio. Ad aiutare i ragazzi in campo è stata anche la bolgia del Maradona, che ha registrato più di 55 mila spettatori, risultando quindi tutto esaurito.

Wikipedia Liverpool

I tifosi del Napoli sono da sempre riconosciuti come passionali e che vivono la fede calcistica in modo assoluto, ma sanno essere anche ironici come si può vedere sul web. Quest’ultimi hanno di fatto, modificato la pagina ufficiale di Wikipedia del Liverpool: l’allenatore è diventato Piotr Zielinski, autore di una doppietta e di un assist, mentre Khvicha Kvaratskhelia, autore di una partita memorabile condita anche da un assist, è diventato il presidente del club. Ironico anche il nome dello stadio passando da Anfield ad “Annacquato”.

FERNANDO GRAZIANO