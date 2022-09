Henry pazzo di Kvaratskhelia: che elogi per l’attaccante del Napoli

La grandissima prova contro il Liverpool ha consacrato Khvicha Kvaratskhelia anche in ambito europeo. Il talento georgiano del Napoli, dopo aver fatto vedere grandi cose in Serie A, ieri ha anche zittito tutti coloro che sminuivano le sue prestazioni. Un match sontuoso contro una difesa come quella del Liverpool ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. Tanti ex calciatori hanno elogiato le qualità del numero 77 del Napoli, ma se i complimenti arrivano da un campione come Thierry Henry, essi valgono doppio.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

L’ex attaccante di Barcellona e Arsenal, ora opinionista per la tv americana CBS, ha commentato così la prestazione del fuoriclasse georgiano: “È stato magnifico nel suo correre. Ci sarà chi dirà che non è difficile, ma non sanno cosa succede sul terreno di gioco. Aveva sempre la testa alta, dribbla ed è sempre stato presente nel gioco. Si è visto salvare un gol sulla linea da Van Dijk ed è sempre stato lì. Questo ragazzo ti conquista, i tifosi del Napoli già lo amano: è entrato nel primo gol e nel secondo con la sua pressione, e ha fatto l’assist per il terzo“

Un attestato di stima niente male da parte di un ex Campione del Mondo. Una cosa è certa: Khvicha Kvaratskhelia sta conquistando proprio tutti.