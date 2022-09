Abbonamenti Napoli, solo un settore è quasi sold out: la situazione

Il Napoli deve subito voltare pagina dopo la vittoria strepitosa contro il Liverpool di ieri sera: in dieci giorni ci sono Spezia, Rangers e Milan, tre impegni da non sottovalutare in nessun modo. L’entusiasmo dei tifosi, invece, è ancora alle stelle dopo ieri sera e per loro c’è un’altra buona notizia: sono nuovamente disponibili gli abbonamenti per la stagione 2022/2023. La vendita terminerà sabato 10 settembre alle ore 15 (in concomitanza con Napoli-Spezia), ma attualmente è ancora possibile acquistare un abbonamento per ogni settore.

Abbonamenti Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Abbonamenti Napoli, le disponibilità di ogni settore

La vendita degli abbonamenti non è andata come si sperava: a pochissimi giorni dalla chiusura, ci sono ancora parecchi tagliandi disponibili. L’unico settore quasi sold out è la Curva B superiore con pochissimi abbonamenti ancora disponibili. Discorso diverso per la Curva A superiore dove sono stati venduti meno abbonamenti e ce ne sono ancora di disponibili. Quasi esauriti anche quelli nei Distinti superiori, mentre c’è qualche disponibilità in più nelle due Tribune. Davvero pochissimi abbonamenti venduti invece per i settori inferiori di Curve e Distinti.