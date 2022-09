Youth League: i convocati di Frustalupi per Napoli-Liverpool Primavera

Esordio alle 14:00 in UEFA Youth League per gli azzurrini di mister Nicolò Frustalupi, che affronteranno il Liverpool Under 19. Non un ottimo avvio di campionato per il Napoli Primavera in questa stagione, che ha totalizzato solo tre punti in quattro partite. L’unica vittoria conquistata è stata quella contro il Cesena all’impianto sportivo di Cercola il 26 agosto.

Napoli Primavera

In quella occasione la partita terminò sul risultato di 2-1, grazie alle reti di Spavone e Iaccarino. Le altre tre sfide, contro Lecce, Sassuolo e Frosinone, hanno portato ad una sconfitta per la squadra di Frustalupi.

Youth League: i convocati per Napoli-Liverpool

Alle ore 14:00 di oggi il Napoli Primavera esordirà in Youth League, affrontando il Liverpool presso il centro sportivo di Cercola, mentre stasera la prima squadra inizierà la fase a gironi di Champions League allo Stadio Diego Armando Maradona.

Tramite comunicato, la SSC Napoli ha rivelato quali sono state le scelte di Frustalupi per questa gara e i calciatori convocati.

Di seguito l’elenco dei giocatori che saranno a disposizione del mister per questa gara:

Acampa, Barba, Boffelli, D’Avino, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lamine, Lettera, Lorusso, Marranzino, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Russo, Spavone, Turi.