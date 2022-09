Osimhen in campo contro il Liverpool? L’aggiornamento sulle sue condizioni

Torna in Champions League il Napoli dopo due anni di assenza da questa competizione europea e lo fa con una squadra giovane e rivoluzionata. Tanti i colpi di mercato degli azzurri in questa sessione estiva e tanti i calciatori che scenderanno per la prima volta in campo per competere per questo titolo europeo.

Infortunio Osimhen: la situazione

Nel corso della settimana ci sono stati attimi di apprensione nei confronti di Victor Osimhen: il nigeriano, infatti, nell’allenamento del 5 settembre ha svolto lavoro personalizzato, per un risentimento accusato nel finale di Lazio-Napoli. Anche nella giornata di ieri il calciatore ha effettuato una seduta di allenamento a parte rispetto ai compagni.

FOTO: Getty Images, Osimhen

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che il calciatore dovrebbe regolarmente essere a disposizione del tecnico per la gara di questa sera contro il Liverpool e partire anche tra gli undici titolari. L’allenamento di questa mattina fornirà le ultime notizie circa le condizioni del calciatore, ma le sensazioni sono confortanti.