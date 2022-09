Verso Napoli-Liverpool: la scelta a sorpresa di Spalletti

Esordio in Champions League per il Napoli, che ritorna a competere per il massimo titolo europeo dopo due anni di assenza. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono inseriti nel Gruppo A, insieme al Liverpool, presente nel girone degli azzurri per la terza volta consecutiva, all’Ajax e al Rangers. Il primo match di questa prima fase di Champions League è questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Liverpool.

FOTO: Getty Images, Spalletti

Si parte quindi da subito con una sfida impegnativa contro la squadra allenata da Jurgen Klopp. Gli azzurri arrivano a questo match con qualche dubbio di formazione, soprattutto a causa dell’infortunio di Victor Osimhen, le cui condizioni però dovrebbero essere migliorate considerevolmente.

La scelta sulla partita di stasera

In vista di questa gara importante, il tecnico del Napoli ha scelto di non portare gli azzurri in ritiro. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea dunque che i calciatori si incontreranno direttamente questa mattina al Konami Traning Center di Castel Volturno per sostenere l’ultimo allenamento prima del match.