Napoli-Liverpool, De Laurentiis assente al Maradona: il motivo

È previsto per questa sera il ritorno alla tanto desiderata Champions League per il Napoli, che scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Liverpool di Jurgen Klopp. L’obiettivo principale, imposto a Luciano Spalletti dalla società di Aurelio De Laurentiis per lo scorso anno, era proprio quello di conquistare l’accesso alla Champions, centrato dal tecnico con il raggiungimento del terzo posto in campionato.

FOTO: Getty Images, De Laurentiis

Il Napoli per la prima fase della competizione è stato sorteggiato nel Gruppo A, composto da Liverpool, Ajax e Rangers e, tra le partite d’andata, quella di stasera è l’unica in casa. Si prevede un’atmosfera da tutto sold out al Maradona.

Mancherà al Maradona: il motivo

In tribuna però questa sera sarà assente proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che non seguirà dall’impianto di Fuorigrotta l’esordio in Champions League della sua squadra. Contestualmente, infatti, si sta svolgendo a Venezia il Festival del Cinema, al quale da oggi il presidente azzurro, nonché regista, sarà ospite. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.