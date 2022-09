Home » News Calcio Napoli » Mertens in tribuna per Napoli-Liverpool: la maglia che indossa fa impazzire i tifosi! (FOTO)

Una delle notizie che ha fatto maggiormente impazzire i tifosi del Napoli in queste ultime ore, è sicuramente il ritorno in città di Dries Mertens.

L’attaccante belga ha mantenuto la promessa di ritornare appena possibile e, difatti, insieme a tutta la famiglia ha fatto ritorno nella sua Napoli, come testimoniato dai numerosi scatti postati sui social da Kat, moglie del giocatore.

Mertens ha lasciato Napoli dopo nove anni, l’attaccante e la società non hanno trovato l’accordo per un nuovo contratto e, così, le strade si sono divise.

Si vociferava che, addirittura, il belga potesse assistere quest’oggi allo stadio alla partita del Napoli contro il Liverpool anche se non vi era alcuna certezza.

Tuttavia, ogni dubbio è stato spazzato via, come testimoniano le immagini, Mertens è in tribuna al Maradona con una maglia storica del Napoli.

Un bellissimo gesto quello del folletto belga, nonostante la sua nuova esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray, alla prima occasione l’attaccante non ci ha pensato nemmeno un momento ed è ritornato nella città partenopea per la prima del Napoli in Champions League.