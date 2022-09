“Sono orgoglioso, vi ringrazio”, un messaggio mai visto: De Laurentiis da brividi! (FOTO)

Dopo due anni di assenza il Napoli torna a giocare la competizione europea più importante per club, gli azzurri finalmente, dopo la grande annata della scorsa stagione, fanno risuonare la musichetta della Champions League in quel di Fuorigrotta.

Una prestazione sontuosa da parte degli azzurri, hanno dato ritmo alla gara, hanno macinato occasioni su occasioni e alla fine hanno conquistato i primi tre punti di questa annata europea.

Ancora una volta gli azzurri battono il Liverpool in casa, ancora una volta Klopp esce sconfitto dal Maradona, il tecnico tedesco ha perso per ben quattro volte in quattro apparizioni da allenatore avversario del Napoli in casa degli azzurri.

Ovviamente, non potevano mancare i complimenti di Aurelio De Laurentiis, il patron azzurro come suo solito, tramite Twitter, ha espresso la propria gioia per questa magnifica vittoria.

Di seguito le parole del presidente:

“Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona!”.