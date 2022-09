Spalletti, ammissione a sorpresa sulla trattativa Ronaldo-Osimhen: “Avevo un sogno”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha presentato in conferenza stampa il match di domani di Champions League contro il Liverpool.

L’allenatore è apparso molto carico e voglioso di fare una grande prestazione possibilmente, accompagnata da un buon risultato per gli azzurri.

Della partita, il tecnico toscano ne ha parlato anche in un’intervista a Prime Video e poi, ha svelato un proprio sogno. Una possibilità che si è prospettata durante gli ultimi giorni di mercato: l’occasione di allenare Ronaldo.

Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Queste le sue parole:

Sulla partita: “Come immagino questo match? Ogni tanto mi va di confrontarmi con gli altri, con Klopp avrei perso, così con il tutore almeno non ci provo (ride, ndr)! Mi auguro che il Napoli possa essere pericoloso: la leggerezza, la voglia di giocare questa competizione e la freschezza mentale di affrontare campioni come quelli del Liverpool spero dia tanto ai miei giocatori in vista di questa importante sfida”.

Su Ronaldo: “Giuntoli ne ha già parlato dicendo che non c’è mai stata nessuna trattativa seria. Io però il sogno l’ho avuto, vederlo giocare al fianco di Osimhen sarebbe stato bellissimo, l’avrei visto così in prospettiva, non mi sarei privato del nigeriano”.