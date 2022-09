CT Georgia: “Deve farlo Spalletti, Kvaratskhelia ne ha bisogno”

Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, è giunto in terra partenopea con l’arduo compito di sostituire chi ha fatto la storia recente del Napoli in quel ruolo, Lorenzo Insigne.

Il georgiano, però, con grande qualità e personalità non si è fatto sopraffare dalla pressione mostrando le proprie doti tecniche sul campo.

Già autore di quattro reti, l’ultima decisiva per la vittoria del Napoli contro la Lazio, il giocatore sembra essersi già ambientato sia in città ma soprattutto con i nuovi compagni di squadra.

Khvicha Kvaratskhelia (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

In particolare, proprio di questo inizio di stagione di Kvaratskhelia ne ha parlato, a Radio Crc, durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, Willy Sagnol, allenatore della Georgia.

Di seguito le sue parole:

Sull’inizio di stagione di Kvara: “Kvaratskhelia sta facendo bene, giocare in Italia è un test importante per un giocatore georgiano. Per ciò che sta facendo vedere, ad oggi, il suo impatto è molto positivo. Credo molto in lui sin dal primo giorno che sono diventato ct della Georgia. Inoltre, penso possa migliorare e Spalletti, in questo senso, deve aiutarlo e sono sicuro lo farà”.

Sulla nazionale: “Qualsiasi cosa accada, deve continuare a lavorare duro. Ci sono tanti giocatori bravi, con le sue qualità, che se smettono di lavorare diventano giocatori nella media, voglio che diventi un top player. Mi auguro di trovare un Kvaratskhelia ancora più forte quando tornerà ad allenarsi con la Georgia in vista della Macedonia, è un giocatore chiave per la mia Nazionale“.