Vergogna durante PSG-Juve: cori dei tifosi contro i napoletani

Una delle costanti del calcio italiano, purtroppo in negativo, sono i cori discriminatori contro Napoli e i napoletani.

In questi ultimi giorni, in particolare, si è parlato ancora di più di questa situazione per due motivi: per la presenza su Spotify di una canzone intitolata “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”, poi cancellata dalla piattaforma dopo diverse segnalazioni, sia per i soliti cori beceri contro i partenopei che si sono verificati nell’ultima giornata di campionato da parte delle tifoserie di Lazio e Spezia.

Un altro episodio vergognoso si è verificato questa sera nel pre-partita della sfida di Champions League tra Paris Saint Germain e Juventus. I tifosi bianconeri hanno intonato il seguente coro: “Quel settore lì sembra Napoli, che schifo”.

Settore ospiti, Psg-Juve

Ricordiamo che la tifoseria parigina e quella napoletana sono legate da un forte gemellaggio, dunque, probabilmente per questo motivo i tifosi ospiti hanno deciso di dar voce a questo coro davvero raccapricciante contro i tifosi del Napoli.